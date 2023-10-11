Manisa'da Güpegündüz Motosiklet Hırsızlığı

Manisa'nın Salihli ilçesinde park halindeki bir motosiklet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından güpegündüz çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın rahatlığı ise şaşkınlık yarattı. Motosiklet sahibi şikayetçi olurken, polis ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde park halindeki motosiklet güpegündüz çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın rahatlığı ise "pes" dedirtti.

Olay, Sağlık Mahallesi'ndeki bir binanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.'ye ait 45 SB 9293 plakalı motosiklet kimliği belirsiz bir kişi tarafından güpegündüz çalındı. Otoparkın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, hırsızın rahatlığı ise adeta pes dedirtti. Motosiklet sahibi karakola giderek şikayetçi olurken, polis ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. - MANİSA