Manisa'da Firari Hükümlü Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında 16 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak, cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada cinsel istismar ve izinsiz kenevir ekimi yapma suçlarından 16 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari şüpheli E.D.'nin (28), Durasıllı Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti. Firari hükümlü Merkez Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA