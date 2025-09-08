Haberler

Manisa'da Firari Hükümlü Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada cinsel istismar ve izinsiz kenevir ekimi yapma suçlarından 16 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari şüpheli E.D.'nin (28), Durasıllı Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti. Firari hükümlü Merkez Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

