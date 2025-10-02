Haberler

Manisa'da Filistin İçin Kornalı Destek Eylemi

Manisa'nın Soma ilçesinde yapılan eylemde, vatandaşlar ve öğrenciler 'Filistin için korna bas' pankartlarıyla Gazze'deki çocuklara destek verdi. Etkinlik, insani dramı unutturmamak amacıyla gerçekleştirildi.

Gazze'de yaşanan insani dramı unutturmamak amacıyla Manisa'nın Soma ilçesinde dikkat çekici bir etkinlik düzenlendi. Hasbihal Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde öğrenciler ve vatandaşlar, ilçenin en işlek noktalarından Beşyol kavşağında "Filistin için korna bas" yazılı pankartlar açtı.

Araçlarıyla kavşaktan geçen sürücüler, kornalarıyla etkinliğe destek verirken, alanda toplanan vatandaşlar da sloganlarla Filistin halkına sahip çıktıklarını ifade etti. - MANİSA

