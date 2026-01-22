Haberler

Kamyonun çarptığı 77 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Osman Aktaş'a kamyon çarptı. Ağır yaralanan Aktaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, İzmir-Ankara D300 kara yolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salihli'den Kula istikametine seyir halinde olan E.G. yönetimindeki 45 AGL 582 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Aktaş'a (77) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Aktaş için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aktaş, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Aktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
