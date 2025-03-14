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Manisa'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilin arıza yapan kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli-Köprübaşı Karayolu Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkiinde Salihli'den Köprübaşı yönüne giden Y.E. yönetimindeki otomobil, arıza nedeniyle yolun sağında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli Amirliği ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumunda bulunan Menekşe Ertuğrul'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan D.S. ve H.Ş.S. (6), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Y.E. ile 6 yaşındaki H.Ş.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEHZAT AKCAN - 3.Sayfa
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