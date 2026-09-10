Manisa’da eşi ve kızını bıçaklayan baba tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde eşi ve kızını bıçaklayarak yaralayan 51 yaşındaki şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 8 Eylül Salı günü Salihli'nin Keli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 51 yaşındaki D.K., 52 yaşındaki eşi N.K. ile 24 yaşındaki kızı N.K.'ye bıçakla saldırdı. Saldırıda anne ve kızı çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan D.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. D.K., 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı