Haberler

Kendisinden şikayetçi olan eşine kızdı, evi ateşe verdi

Kendisinden şikayetçi olan eşine kızdı, evi ateşe verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, eşi tarafından karakola şikayet edilen bir adam, sinirlenerek evini ateşe verdi. Yangında evi ateşe veren adam ve 2 komşusu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kavga ettiği eşinin karakola gidip kendisinden şikayetçi olmasına kızan şahıs, evini ateşe verdi. Yangında evi ateşe veren şahıs ile 2 komşusu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da sıra dışı bir olay yaşandı. Şehzadeler ilçesi Sakarya Mahallesi Uzunyol Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre, M.P. ile eşi K.P. arasında bir süredir süren tartışmaların bugün akşam saatlerinde şiddetlenmesi sonrası K.P., karakola giderek eşinden şikayetçi oldu.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLUNCA EVİ ATEŞE VERDİ

Eşinin karakola giderek kendisinden şikayetçi olmasına sinirlenen M.P., evi ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, apartmandaki bazı vatandaşlar ile M.P. dumandan etkilendi. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahaleleri yapılan M.P. ile 2 apartman sakini hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Uçak neden pas geçti! Sisi'yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş

Erdoğan açık açık tehdit etmiş: Mısır'a inmeden Ankara'ya döneriz
Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa ettik

Trump, Mısır'da yüksekten uçtu: Herkesin imkansız dediği şeyi yaptık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den tarihi transfer hamlesi

Süper Lig devinden tarihi transfer hamlesi
Sihirli Annem'in yıldızı Damla Ersubaşı Umre ziyaretinde

Kutsal topraklarda bu pozu verdi: Fotoğraftaki ünlüyü tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.