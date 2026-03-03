Manisa'daki fabrika hırsızları yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yüzleri maskeli şekilde girdikleri fabrikada kasaları boşaltan ve 3 ilde benzer eylemlere karıştığı tespit edilen 8 şüpheli, İstanbul ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 7 Şubat gecesi Saruhanlı ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki bir fabrikada hırsızlık meydana geldi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını titizlikle inceledi. Yapılan analizlerde yüzü maskeli 5 şüphelinin duvar tellerini keserek fabrikaya girdiği, yangın merdiveninden çatıya çıkarak idari binaya ulaştıkları belirlendi. Şahısların buradaki iki kasayı keserek içerisindeki para, altın ve dövizleri çalıp kaçtıkları tespit edildi.

İstanbul'dan gelip soygun yapmışlar

Polis ekiplerinin geniş çaplı kamera incelemeleri sonucunda şüphelilerin İstanbul'dan Manisa'ya geldikleri, soygunun ardından tekrar İstanbul'a döndükleri belirlendi. Düğmeye basan ekipler, İstanbul ve Yalova illerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla E.T. (43), K.T. (42), V.T. (33), A.T. (41), Z.Y. (53), U.K. (22), F.K. (34) ve M.Y.K. (35) isimli 8 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet el telsizi ele geçirildi.

5 ayrı kasa hırsızlığı aydınlatıldı

Gözaltına alınan şahısların sorgularında hırsızlık ağının sadece Saruhanlı ile sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Şüphelilerin Manisa'nın Akhisar, Balıkesir'in Bandırma, Bursa'nın Orhangazi ve Bilecik'in Söğüt ilçelerinde de benzer kasa hırsızlığı olaylarına karıştıkları belirlenerek, toplam 5 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Manisa'ya getirilen 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Manisa halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı