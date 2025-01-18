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Manisa'da Domuz Avcıya Saldırdı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde avcıların yaban domuzu avlaması sırasında bir domuzun avcıya saldırdığı anlar kameraya yansıdı. Avcı, son anda kaçmayı başardı.

Manisa'da domuzun avcıya saldırdığı anlar kameraya yansıdı

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde av yapan bir avcıya yaban domuzu saldırdı. Saldırı anı ise avcı tarafından anbean görüntülendi.

Salihli'de avcılar, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan iznin ardından yaban domuzu avlamak için araziye çıktı. Arazide domuzu gören avcılardan birisi ateş ederek domuzu yaraladı. Yaralanan domuzun ardından motosikleti ile giden avcının üzerine domuz koşmaya başladı. Avcı, domuzdan son anda bağırarak ve ateş ederek yara almadan kurtuldu. Domuzun saldırı anı ise avcının kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yaralı domuz daha sonra avcılar tarafından vuruldu.

Manisa'da Domuz Avcıya Saldırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEHZAT AKCAN - 3.Sayfa
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