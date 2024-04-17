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Manisa'da dağdan kopan kaya parçaları su deposuna ve kiraz bahçesine zarar verdi

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Manisa'nın Selendi ilçesinde dağdan kopan büyük kaya parçaları, mahallenin içme suyunun toplandığı su deposu ile kiraz bahçesine zarar verdi. Olay sonrası Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu ve soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde dağdan kopan büyük kaya parçaları, mahallenin içme suyunun toplandığı su deposu ile kiraz bahçesine zarar verdi.

Olay, bugün saat 17.30 sıralarında kırsal Eskin Mahallesi Yukarı Eskin Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle dağdan kopan tonlarca ağırlındaki kaya parçaları Ahmet Cımık'a ait kiraz bahçesine yuvarlandı. Önüne gelen her şeyi yıkan kaya parçaları bahçe içerisinde bulunan su deposu ve su tankerine zarar verdi. Mahalle halkının korktuğu olay sonrası Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu. Bölgeye gelen ekipler hemen çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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