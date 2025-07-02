Manisa'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, hava ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 2 ev zarar görürken 3 kişi dumandan etkilendi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına aldı. Yangında 2 ev zarar görürken, 3 vatandaşın dumandan etkilendiği bildirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayarak İzmir'in Kemalpaşa ilçesine sıçrayan yangınla ilgili Manisa Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 17.30'da Turgutlu ilçemiz Çepnidere Mahallesi'nde başlayan yangına; 2 hava aracı, 5 arazöz, 10 itfaiye ekibi, 3 ilk müdahale aracı, 7 müdahale aracı, 20 su tankeri, 10 iş makinası ile etkin ve hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, sahada soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. İlk belirlemelere göre 2 ev yangından zarar görmüştür. Çepnidere Mahallesinde ikamet eden 3 vatandaşımız dumandan etkilenmiş olup, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilmiştir" - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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