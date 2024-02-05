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Manisa'da cami avlusunda arkadaşlar arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sabah namazı sonrası cami avlusunda iki arkadaş arasında çıkan tartışmada 1 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sabah namazı sonrası cami avlusunda iki arkadaş arasında çıkan tartışmada 1 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 3 Şubat Cumartesi günü Saruhanlı ilçesi Çarşı Merkez Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah namazına birlikte giden pazarcı esnafı Feyzullah Demir (36) ile berber esnafı İbrahim G. (35) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle İbrahim G., yanındaki bıçakla arkadaşına saldırdı. Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle Feyzullah Demir kanlar içinde yere yığılırken, İbrahim G. olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Feyzullah Demir hayatını kaybederken, İbrahim G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İbrahim G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İbrahim G.'nin psikolojik tedavi gördüğü, Feyzullah Demir'in ise hafif otizmli olduğu öğrenildi. Öte yandan camide yaşanan bıçaklı saldırı anının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Saruhanlı Manisa Cami Olaylar Güvenlik Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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