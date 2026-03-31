Eşi ve ailesini katletmişti: 4 kişi yan yana toprağa verildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eş tarafından öldürülen aynı aileden 4 kişi, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeler, Kabaçınar Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi.

Turgutlu ilçesine bağlı Kabaçınar Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki eşi Ömer Coşkun tarafından öldürülen Sariye Nur Coşkun (22), babası Musa Girgin (51), annesi Fadime Girgin (43) ve kardeşi Yusuf Can Girgin'in (12) cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahalle muhtarı tarafından teslim alındı.

Kabaçınar Mahallesi'ne getirilen cenazeler için Kabaçınar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye hayatını kaybedenlerin yakınları, İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Jandarma Komutanı Sercan Karaçalı, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Ömer Çoban kıldırdığı cenaze namazının ardından aynı aileden 4 kişinin naaşı mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Cenaze töreninde aile yakınları ve vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan olayla ilgili adli süreç devam ederken, cinayet zanlısı Ömer Coşkun ile babası Süleyman Coşkun ve Ömer Coşkun'un arkadaşı Caner S.'nin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

