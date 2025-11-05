Manisa'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda; gençlerin korunmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetleri, riskli bölgelerde yapılacak çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konuları geniş kapsamlı olarak ele alındı.

Özellikle öğrenciler, genç yetişkinler ve ailelere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları değerlendirilerek, ilçede yürütülecek yeni projeler ve önleyici tedbirler görüşüldü.

Kaymakam Ali Güldoğan, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca güvenlik boyutuyla değil; eğitim, sağlık ve sosyal destek süreçleriyle birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Güldoğan, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü tehditten uzak tutmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Toplantı, alınan kararların ve kurumlar arası sorumluluk alanlarının belirlenmesinin ardından sona erdi. - MANİSA