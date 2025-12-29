Haberler

Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı

Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Turgutlu ilçesinde apartman dairelerinin önünde bırakılan ayakkabıların çalınması, mahalle sakinlerini rahatsız etti. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı ve vatandaşlar güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde apartman dairelerinin önlerinde bırakılan ayakkabıların çalınması mahalle sakinlerini tedirgin etti. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi Çağdaş Sokak'ta son günlerde yaşanan ayakkabı hırsızlıkları üzerine apartman sakinleri durumu fark ederek bina içi ve dışındaki güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerinde, bir şahsın apartman girişlerini tek tek kontrol ederek kapı önlerinde bulunan ayakkabıları aldığı anlar net şekilde görüldü. Şahsın tanınmamak için maske taktığı görüldü.

Yaşanan olaylar sonrası mahalle sakinleri duruma tepki göstererek yetkililere şikayette bulundu. Vatandaşlar, özellikle akşam ve gece saatlerinde benzer olayların yaşandığını ifade ederek güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Öte yandan, elde edilen kamera kayıtlarının emniyet birimlerine teslim edildiği öğrenilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ile fenomen Taner Çağlı tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında Veyis Ateş ile Taner Çağlı için karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Salih Uçan'ın yeni adresi çok konuşulur

Nereden nereye! Salih'in yeni adresi çok konuşulur
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Cezaevindeki eski büyükşehir belediye başkanı Soyer için tutuklama talebi

Cezaevindeki eski büyükşehir başkanına tutuklama talebi
Umre vaadiyle topladığı paraları kumarda kaybetti

Umre vaadiyle dolandırdı, kumar oynadı! Bedeli ağır oldu
Nereden nereye! Salih Uçan'ın yeni adresi çok konuşulur

Nereden nereye! Salih'in yeni adresi çok konuşulur
Galatasaray'ın Eski Başkanvekili Erden Timur, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Savcılığın Erden Timur için talebi belli oldu! Kritik bir detay var
Fenerbahçe-Samsunspor maçının oynanacağı stat tam 40 güne hazır oldu

Süper Lig devinin maç yapacağı stat tam 40 güne hazır oldu