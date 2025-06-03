Manisa'da Asayiş ve Güvenlik Faaliyetleri Raporu

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, mayıs ayı içerisinde il genelinde yürütülen asayiş ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzurunun korunması amacıyla yürütülen çalışmaların sonuçlarını paylaşan Vali Özkan, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesine dikkat çekti.

Vali Özkan, suç ve suçlularla mücadelede tüm kurumların koordinasyon içerisinde hareket ettiğini belirterek, kamu düzeninin sağlanması noktasında özellikle ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelik tehditlerin bertaraf edilmesinin öncelikli hedef olduğunu söyledi.

Organize suçlarla mücadelede 16 kişi tutuklandı

Manisa'da Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından mayıs ayında gerçekleştirilen 3 ayrı organize suç operasyonunda toplam 32 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Vali Özkan, bu kişilerden 16'sının tutuklandığını, 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Vali Özkan, organize suç örgütlerine karşı taviz verilmeden kararlı bir şekilde mücadele edildiğini belirtti.

Zararlı maddelerle mücadelede 94 operasyon, 79 tutuklama

Gençliği hedef alan zararlı maddelerle mücadele kapsamında ise 94 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Özkan, bu operasyonlarda 481 kişinin gözaltına alındığını, 79 kişinin tutuklandığını, 28 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Vali Özkan, bu alanda hem arz hem de talep yönlü etkin çalışmalar yürütüldüğünü, farkındalık ve eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü ifade etti.

447 hükümlü yakalandı, 174 ruhsatsız silah ele geçirildi

Asayişe yönelik yapılan operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 447 hükümlünün yakalanarak cezaevine teslim edildiğini açıklayan Vali Özkan, ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında ise 174 silah ele geçirildiğini ve 146 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığinı duyurdu.

Siber suçlarda 169 şüpheli tespit edildi

Siber suçlarla mücadele çerçevesinde 169 şüpheli şahıs ve hesap tespit edildiğini kaydeden Vali Özkan, bu kapsamda 17 kişinin gözaltına alındığını, 4 kişinin tutuklandığını ve 14 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti.

Trafikte 338 bin denetim, 54 bin işlem

Trafik güvenliğinin kamu düzeni açısından hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Vali Özkan, mayıs ayı boyunca emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 338 bin trafik denetimi yapıldığını ve bu denetimler sonucunda 54 bin işlem tesis edildiğini belirtti.

Göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

Vali Vahdettin Özkan, göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonlarda ise 5 kişinin tutuklandığını, 1 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Vali Özkan, vatandaşların huzur ve güvenliğini temin etmek amacıyla yürütülen tüm bu faaliyetlerin İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü belirterek, görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti. - MANİSA