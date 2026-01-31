Haberler

3 ayrı suçtan aranan 3 hükümlü Manisa'da yakalandı

Manisa'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla, adam öldürme ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan üç hükümlü yakalandı. Hakkında 35 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi Soma'da, 22 yıl 6 ay 25 gün cezası olan başka bir kişi Yunusemre'de, dolandırıcılıktan aranan üçüncü kişi ise Turgutlu'da gözaltına alındı.

Manisa'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında uzun süreli kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen saha ve analiz çalışmaları çerçevesinde; adam öldürme suçundan aranan ve hakkında 35 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (43), JASAT ve Soma Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerince Soma ilçesinde yakalandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan ve hakkında 22 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. (33) ise Yunusemre Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Muradiye Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Öte yandan, dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. (26), Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince Turgutlu gişelerinde yakalandı. Şahsın üzerinde ve bulunduğu araçta yapılan aramada 250 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında, adli makamların talimatları doğrultusunda gerekli işlemlere başlandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
