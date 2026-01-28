Haberler

Alaşehir'de ev yangını korkuttu

Alaşehir'de ev yangını korkuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın son katında sabaha karşı çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabaha karşı bir apartmanın son katında çıkan yangın paniğe neden olurken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabaha karşı çıkan ev yangını paniğe neden oldu. Yenice Mahallesi Hanlar Caddesi No 3'te bulunan 4 katlı bir binanın son katındaki dairenin balkonunda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 05.00 sıralarında S.B.'ye ait dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Balkondan yükselen alevleri fark eden ev sahibi kendisini dışarı atarak durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin dairenin diğer bölümlerine ve binaya sıçramasını önledi. Yangın sırasında tedbir amacıyla apartman sakinleri binadan tahliye edildi.

Görgü tanıkları, balkonda bulunan eşyaların yanması sonucu alevlerin yükseldiğini, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının büyümeden kontrol altına alındığını ifade etti.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı

Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı
BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz

BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı

Bir kentimizdeki tüm ormanları sardı! Temas edenin vay haline
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü

Külliye'de talihsiz anlar! Konuk lider bir anda yere kapaklandı
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Trabzon'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Bakan Şimşek sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek

Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek