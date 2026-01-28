Alaşehir'de ev yangını korkuttu

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabaha karşı bir apartmanın son katında çıkan yangın paniğe neden olurken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabaha karşı çıkan ev yangını paniğe neden oldu. Yenice Mahallesi Hanlar Caddesi No 3'te bulunan 4 katlı bir binanın son katındaki dairenin balkonunda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 05.00 sıralarında S.B.'ye ait dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Balkondan yükselen alevleri fark eden ev sahibi kendisini dışarı atarak durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin dairenin diğer bölümlerine ve binaya sıçramasını önledi. Yangın sırasında tedbir amacıyla apartman sakinleri binadan tahliye edildi.

Görgü tanıkları, balkonda bulunan eşyaların yanması sonucu alevlerin yükseldiğini, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının büyümeden kontrol altına alındığını ifade etti.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA