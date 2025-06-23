Manisa'da Anne Kızını Boğarak Öldürdü

Manisa'da Anne Kızını Boğarak Öldürdü
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Rabia Ö. isimli anne, kızını tartışma sonucu kabloyla boğarak öldürdü. Olaydan sonra kendini ihbar eden anne, tutuklandı. Rabia Ö.'nün psikolojik sorunları olduğu ve intihar teşebbüsleri bulunduğu öğrenildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı kızını kabloyla boğarak öldüren ve daha sonra kendini ihbar eden anne, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rabia Ö. ifadesinde, kızının davranışlarını uygunsuz bulduğu için öldürdüğünü söyledi.

Olay Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne Rabia Ö. (42), zaman zaman tartıştığı kızı Cemile Bilen'i (19) odasında kabloyla boğarak öldürdü. Cesedin başında bir süre bekleyen Rabia Ö. daha sonra polisi arayarak kendini ihbar etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Rabia Ö.'nün psikolojik sorunları olduğu ve daha öncesinde 3 kez intihara teşebbüs ettiği öğrenilirken, ifadesinde ilçedeki bir alışveriş merkezinde çalışan kızı ile uygunsuz davranışları nedeniyle sık sık kavga ettiklerini, olay günü cinnet haliyle kızını boğduğunu söylediği öğrenildi. Rabia Ö.'nün kızı Cemile Bilen'i öldürdükten sonra 18 saat beklediği ve daha sonra 112 Acil Servis'i arayarak durumu bildirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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