Manisa'da 78 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Manisa'da 78 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'da JASAT ekipleri, hakkında 78 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Karşılıksız çek işlemleri ve benzeri 11 ayrı suçtan aranan hükümlü, adli makamlarca cezaevine teslim edildi.
Manisa'da hakkında 78 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında firari bir hükümlüye yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, "karşılıksız çek işlemleri" ve benzeri 11 ayrı suçtan aranan, hakkında 78 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B.'yi (48) gözaltına aldı. Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı