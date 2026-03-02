Haberler

Manisa'da 53 yaşındaki şahıs intihar etti

Güncelleme:
Manisa'nın Kula ilçesinde 53 yaşındaki şahıs, kendini asarak intihar etti.

Manisa'nın Kula ilçesinde 53 yaşındaki şahıs, kendini asarak intihar etti.

Olay, Kula'nın Şehitlioğlu Mahallesi Çakırca mevkiinde gündüz saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.D. (53) henüz bilinmeyen bir nedenle kendini astı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan D.D., ambulansla kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
