Manisa'da 24 Saatlik Uygulamada 20 Aranan Şahıs Yakalandı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 24 saatlik asayiş uygulamasında toplam 20 aranan şahıs gözaltına alındı. Yakalananlardan 9'u tutuklandı. Emniyet, halkın huzuru için mücadeleye devam edeceğini açıkladı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 05-06 Temmuz tarihlerinde il genelinde 24 saat süren uygulamada toplam 20 aranan şahıs yakalandı.
Uygulama kapsamında ifadeye yönelik aranan 11 şahıs, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 6 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 2 şahıs ve 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 1 şahıs gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerden 9'u, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Manisa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Manisa halkının huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa