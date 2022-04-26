22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

ALAŞEHİR, MANİSA (İHA) - Alaşehir ilçesinde, Erzincanlı olduğu öğrenilen Furkan Korkmaz (22), dün gece saatlerinde bir apart otele müşteri olarak gelerek oda kiraladı. Sabah saatlerinde odayı boşaltması gereken Korkmaz'dan haber alamayan görevliler saat 15.00 sıralarında oda kapısını çaldı.

ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Odadan ses gelmemesi üzerine yedek anahtarla kapıyı açan görevliler Korkmaz'ın cansız bedeniyle karşılaşırken durumu polis ekiplerine haber verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemelerden sonra, Korkmaz'ın cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa