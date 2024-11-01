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Manisa'da 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı

Manisa'da 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı
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Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında yapılan toplantıda, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı için üniversitelerde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısında öğrencilerin güvenle eğitimlerini sürdürmeleri için uygulanacak tedbirler masaya yatırıldı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve ilgili birim amirleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Vahdettin Özkan, güvenli bir eğitim ortamının sağlanmasının önemine dikkat çekerek öğrencilerin ve akademik personelin güvenliğinin öncelikli hedefleri olduğunu belirtti. Öğrencilere daha huzurlu bir eğitim hayatı sağlamak için tüm kurumların iş birliği ve koordinasyon halinde çalışacağını dile getiren Vali Özkan, barınma ve ulaşım sorunları başta olmak üzere tüm sorunların çözümü için yürütülecek çalışmaların titizlikle takip edileceğini ifade etti.

2024-2025 Akademik öğretim döneminde alınacak güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü toplantıda; üniversiteler ve üniversitelere bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarda, üniversite içerisinde ve çevresinde alınacak güvenlik önlemleri görüşülerek, öğrencilerin barınma ve ulaşım sorunun giderilmesi için kurumların yapacakları çalışmalar değerlendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından üniversite ve çevresinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi verildi.

Toplantı üniversite ve çevresinde alınan ve alınacak güvenlik tedbirlerinin detaylarının görüşülmesi ile sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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