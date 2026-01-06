Haberler

Polisin 19 yıldır aradığı firari Salihli'de kıskıvrak yakalandı

Salihli ilçesinde, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından aranan ve 19 yıl 8 ay hapis cezası bulunan T.A., polis tarafından yakalandı. Yapılan operasyonla gözaltına alınan T.A., cezaevine teslim edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından aranan ve hakkında 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, firari hükümlü T.A.'nin (29) Özyurt Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda firari hükümlü kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.A., Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Polis ekiplerinin ilçede aranan şahıslara yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi. - MANİSA

