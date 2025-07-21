Manisa'da 17 Yaşındaki Afgan Kadın Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da 17 Yaşındaki Afgan Kadın Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinde ölü bulunan 17 yaşındaki Afganistan uyruklu H.A.'nın cinayetini işlediği belirlenen N.H. tutuklandı. Olayın detayları ve şüphelinin yakalanma süreciyle ilgili bilgiler.

Manisa'da evinde ölü bulunan 17 yaşındaki Afganistan uyruklu kadını öldürdüğü belirlenen şüpheli, yakalanarak tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Afganistan uyruklu H.A.'dan haber alamayan komşularının ihbarı üzerine 19 Temmuz'da eve gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde H.A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede H.A.'nın ölümü şüpheli bulunurken, evde birlikte yaşadığı Afganistan uyruklu N.H.'nin (23) olayın ardından ikametten ayrıldığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucunda N.H., 20 Temmuz'da İzmir'in Konak ilçesi Basmane bölgesinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, bugün çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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