Manisa'da 102 milyon 895 bin 702 TL'lik şüpheli işlem hacminde 14 şüpheli tutuklandı

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Manisa'da yatırım yapmak isterken şüpheli hesaplara 2 milyon 701 bin TL gönderdiğini belirten bir kişinin şikayeti üzerine başlatılan nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, şüpheli ve paravan şirket hesaplarında 102 milyon 895 bin 702 TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Soruşturma kapsamında 14 şüpheli tutuklandı.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma, bir vatandaşın yatırım yapmak amacıyla şüpheli hesaplara toplam 2 milyon 701 bin TL göndermesi ve dolandırıldığını anlayarak şikayetçi olması üzerine başlatıldı.

Paraları altın ve dövize çevirmişler

Polis ekiplerince yapılan detaylı araştırmalarda, şüphelilere ve paravan şirketlere ait hesaplarda toplam 102 milyon 895 bin 702 TL tutarında şüpheli işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Dolandırıcıların elde ettikleri haksız kazançla fiziki altın ve döviz alımları yaptıkları, banka şubeleri üzerinden nakit çekimler gerçekleştirdikleri belirlendi. Ayrıca şebeke üyelerinin, şüpheli ara hesaplar üzerinden transferler gerçekleştirerek paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları ve kara para akladıkları ortaya çıkarıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantısı bulunan ve 5'i farklı suçlardan zaten cezaevinde olan toplam 27 şüpheliyi tek tek tespit etti.

12 ilde eş zamanlı baskın

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22 Eylül tarihinde 12 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde bulunan çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 25 Eylül'de Soma Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, Soma Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Firari durumdaki 6 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı