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Manisa Akhisar'daki otobüs kazasında ölen 11 kişiden 10'u Bursa'da toprağa verilecek

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Manisa Akhisar'daki otobüs kazasında ölen 11 kişiden 10'u Bursa'da toprağa verilecek
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerden 10'u Bursa'da, biri ise Konya Ereğli'de bugün toprağa verilecek.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 11 kişinin acısı Bursa'ya düştü. Vefat edenlerden 10'u Bursa'da biri ise Konya'da toprağa verilecek.

Kaza, dün İstanbul - Orhangazi - İzmir otoyolunun İzmir istikameti Manisa'nın Akhisar ilçesi Ballıca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 AED 124 plakalı otobüs otoyolda geri manevra yaparken 78 YD 559 plakalı tır arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle yolcu otobüsü yan devrilirken tır ise yoldan çıktı.

Bursa merkezden hareket eden ve Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçesinden de yolcu aldığı öğrenilen tur otobüsünün yaptığı kazada Bursa'daki 11 eve ateş düştü. Kazada Safinaz Elkurt (76), Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) hayatını kaybetti.

11 eve ateş düştü

Ölen 11 kişiden 10'u Bursa'da birisi ise Konya Ereğli'de bugün toprağa verilecek. Cenaze programı şöyle:

Safinaz Elkurt ve Şahin Azboran Mihraplı Camii'de, Semra Şentürk Yunusemre Huzurlar Camii'de, Mümine Eryılmaz Mustafakemalpaşa ilçesi Cevizli Camii'de, Kadriye Turhanlar Mustafakemalpaşa Kuran Kursu Camii'de, Fikriye Yur Mustafakemalpaşa Fevzidede Camii'de, İhsan Taşçı Karacabey Asmalı Camii'de, Sevgi Kabaroğlu Esentepe Çamlık Camii'de, Cemile Memişçi Karacabey Hacıhasan Camii'de, Vesile Ekici Hürriyet Merkez Camii'de öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Zülfinaz Tosun ise Konya Ereğli'de kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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