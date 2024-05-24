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Manisa Ahmetli'de Kaçak Kazıya Suçüstü

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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde jandarma ekipleri 14 şahıs ve 4 iş makinesi ile yapılan kaçak kazıya suçüstü yaptı. Kaçak kazıda kullanılan araçlar ve silahlar ele geçirildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde jandarma ekipleri 14 şahıs ve 4 iş makinesi ile yapılan kaçak kazıya suçüstü yaptı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesinde Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriyesi sırasında kaçak kazı yapan 14 şahıs suç üstü yakalandı. Kaçak kazıda kullanılan 4 araç, 1 ekskavatör ile 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek, 1 adet dedektör başlığı ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken olay hakkında adli tahkikata başlandığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Ahmetli Manisa Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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