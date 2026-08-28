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MANİFEST kurucusu Tolga Akış tutuklama talebiyle mahkemede

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İstanbul'da MANİFEST grubunun kurucusu Tolga Akış, 'müstehcenlik' suçlamasıyla tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılık, konser organizasyonları ve çocukların filtresiz içeriklere erişimini gerekçe gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan MANİFEST grubunun kurucusu ve yapımcısı Tolga Akış, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, Akış'ın çeşitli tarihlerde grubun konserlerini organize ettiği ve MANİFEST'in faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtildi.

Sevk yazısında, grubun faaliyetleri kapsamında yapılan bazı paylaşımların geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın bu içeriklere erişebildiği değerlendirmesine yer verildi.

Akış hakkında "müstehcenlik" suçundan kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtilen sevk yazısında, mevcut delil durumu, suçun niteliği ve kanunda öngörülen cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanması talep edildi.

Akış'ın hakimlikteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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