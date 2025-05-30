Mangal Ateşi 3 Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir 3 katlı bina, bahçe katında mangal yaparken çıkan kıvılcımlar nedeniyle alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına alarak söndürdü ve soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.
Mangal ateşi 3 katlı binayı yaktı
Yalova'da 3 katlı bina alevlere teslim oldu
YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyündeki 3 katlı bir bina alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Alınan bilgiye göre, Laledere köyünde bulunan 3 katlı evin çatı katında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Yangına Çiftlikköy ve Yalova itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede binanın çatı katına yayılan yangını kontrol altına alan ekipler daha sonra ise alevleri söndürdü. Ekipler daha sonra ise soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Öte yandan yangının bahçe katında yapılan mangal çıkan kıvılcımların çatıyı tutuşturmasıyla başladığı ileri sürüldü.
Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.