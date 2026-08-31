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Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Antalya Manavgat Beşkonak Köprülü Kanyonu yakınlarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personelin katıldığı çalışmalarla yangının enerjisi düşürüldü.

Antalya'da sarp ve dağlık arazide çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangın, Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyonu yakınlarında sarp ve dağlık arazide dün öğlen saatlerinde çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personelin yanı sıra AFAD, Jandarma ve STK'lara bağlı ekipler müdahalede bulundu. Dün akşam saatlerinde enerjisi düşürülen yangın, bugün havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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