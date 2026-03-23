Haberler

Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpıp olay yerinden ayrıldı: 4 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpan bir aracın neden olduğu zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen araçlara aynı istikamette seyir halindeki aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.3 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından arkadan çarpan aracın sürücüsünün jandarma ve trafik ekiplerinin gelmesini beklemeden olay yerinden ayrıldığı bildirildi.

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen bir araç, Tekandız mevkiindeki trafik lambalarında kırmızı ışıkta beklemekte olan araçlara çarpması sonucu 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada 07 AFP 056 plakalı araç sürücüsü Ahucan H., araçta yolcu olarak bulunan Ali B. G., Ayşe G. ve 07 CFZ 056 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet İ. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Diğer taraftan, kazanın ardından kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarpan ve kimliği belirlenemeyen aracın sürücüsünün jandarma ve trafik ekiplerinin gelmesini beklemeden olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

