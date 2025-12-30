Üç tekerlekli motorlu bisiklet Otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sokak kesişiminde üç tekerlekli motorlu bisikletin otomobil ile çarpıştıktan sonra park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi 8089 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 Karayolu istikametine gitmekte olan Gülhan E.'nin kullandığı 07 CFD 721 plakalı otomobil, 8096 sokakta seyir halindeki Aysel Ö.'nün kullandığı 07 BOC 715 plakalı üç tekerlekli motorlu bisiklete çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle devrilerek park halindeki 07 BJF 649 plakalı otomobile çarpan üç tekerlekli motorlu bisiklet sürücüsü Aysel Ö. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA