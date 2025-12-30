Haberler

Üç tekerlekli motorlu bisiklet Otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Üç tekerlekli motorlu bisiklet Otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir üç tekerlekli motorlu bisikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sokak kesişiminde üç tekerlekli motorlu bisikletin otomobil ile çarpıştıktan sonra park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi 8089 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 Karayolu istikametine gitmekte olan Gülhan E.'nin kullandığı 07 CFD 721 plakalı otomobil, 8096 sokakta seyir halindeki Aysel Ö.'nün kullandığı 07 BOC 715 plakalı üç tekerlekli motorlu bisiklete çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle devrilerek park halindeki 07 BJF 649 plakalı otomobile çarpan üç tekerlekli motorlu bisiklet sürücüsü Aysel Ö. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı
Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu: Eşini öldürdü, tanık olan çocuklarını kaçırdı

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu
'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü

'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü