Manavgat'ta Yaya Geçidinde Kaza: Kadın Yaralandı

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinden geçen bir kadına bisiklet çarparak olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen kadına bisiklet çarptı. Kazada yaya yaralanırken bisiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, İbrahim Sözen Caddesi Çağlayan Lisesi önünde bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden karşıya geçmekten olan Zehra A. isimli kadına bir bisikletli çarptı. Kazada Zehra A. yaralanırken bisiklet sürücüsü durmadan yoluna devam etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acı içinde kıvranan yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
