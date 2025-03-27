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Manavgat'ta Yaralanmalı Trafik Kazası

Manavgat'ta Yaralanmalı Trafik Kazası
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Manavgat'ta virajı alamayan otomobil takla attı, sürücü yaralandı ancak hayati tehlikesi yok.

Manavgat'ta virajı alamayan otomobilin takla atması sonucunda meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Çayyazı istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Raziye Z. U.'ın kullandığı 07 ASE 480 plakalı otomobil, Hafız Hoca Mezarlığını geçtiği sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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