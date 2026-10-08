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Manavgat'ta yakalanan firari hükümlünün aracında uyuşturucu ve tabanca bulundu

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Manavgat'ta yakalanan firari hükümlünün aracında uyuşturucu ve tabanca bulundu
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Manavgat'ta cezaevinden firar eden 20 yıl 270 gün hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmanın çalışmasıyla ormanlık alanda yakalandı. Aracında 200 içimlik sentetik uyuşturucu, 100 gram esrar, 5 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve para ele geçirilen hükümlü tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Merkez Jandarma Karakolu Asayiş Timleri, 20 yıl 270 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezasını çekmekte olduğu cezaevinden firar eden hükümlüyü ormanlık alanda yakaladı. Hükümlünün aracında 200 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 100 gram esrar, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu aparatı ve bir miktar para gele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışması kapsamında Merkez Jandarma Karakolu Asayiş Timleri, Demirciler Mahallesi Ulualan mevkiindeki ormanlık alanda 20 yıl 270 gün hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen İ.D. isimli şahsı yakaladı.

Manavgat Taşra İlamat Masası tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan suç kaydının bulunduğu tespit edilen İ.D.'nin aracında 200 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 100 gram esrar, 5 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Merkez Jandarma Karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D. mahkeme tarafından tutuklanarak Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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