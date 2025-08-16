Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma, evinde kenevir yetiştiren bir şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde ve iklimlendirme düzenekleri ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Manavgat ilçesinde uyuşturucuya yönelik operasyon düzenlendi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, E.S. isimli şüphelinin evine baskın yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasında evde yapılan aramada 11 kök kenevir bitkisi, 45,7 gram esrar ile portatif klima, vantilatör, aydınlatma ve havalandırma sisteminden oluşan iklimlendirme düzenekleri ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
