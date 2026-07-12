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Manevra yaparken devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Manevra yaparken devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinin önünde manevra yaptığı traktörün 1.5 metreden tarlaya devrilmesi sonucu altında kalan 68 yaşındaki Bayram Avcı olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinin önünde manevra yaptığı traktörün 1.5 metreden, tarlaya aşağıya devrilmesi sonucu traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza bugün öğle saatlerinde Cevizler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 07 L 6956 plakalı traktörü ile evinin önünde manevra yapan Bayram Avcı, yaklaşık 1,5 metrelik yüksekten tarlaya yuvarlanan traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarma Trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde traktörün altında kalan 68 yaşındaki Bayram Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bayram Avcı'nın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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