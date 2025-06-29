Manavgat'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı

Manavgat'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında Kırgızistan uyruklu 2 kişi de bulunuyor. Olayda yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2'si Kırgızistan uyruklu 7 kişi yaralandı.

Kaza dün, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Medine M.'nin kullandığı 07 CAY 235 plakalı otomobil ile Yiğit A.'nın kullandığı 55 AOH 494 plakalı araç çarpıştı. Kazada; araç sürücüleri ile Fatma A., Amine Z. A., Emir T. A. ile Kırgızistan uyruklu Shirin O. ve Amina D. yaralandı.

112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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