Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu 2 metrelik kanala uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikametteki otomobile çarpan hafif ticari aracın 2 metrelik kanala uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza ; Alanya Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Büyüköztürk'ün kullandığı 55 AHH 472 plakalı hafif ticari aracın Hasan Ali Yücel caddesi kavşağına geldiğinde Batın Sümbül'ün kullandığı 80 DK 304 plakalı otomobille çarpıştı. Hafif ticari araç çarpmanın ardından yol kenarında bulunan 2 metre yüksekliğindeki kanala uçtu.

Kazada 80 DK 304 Plakalı otomobil sürücüsü Batın Sümbül ile 55 AHH 472 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ayşenur Karabaş ve Hacer Taşer yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneyekaldırıldı - ANTALYA

