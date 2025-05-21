Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Manavgat'ta yaya geçidinde yavaşlayan motosiklete başka bir motosikletin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerindeki müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Manavgat'ta yayalara yol vermek için yaya geçidinde yavaşlayan motosiklete arkadan gelen başka bir motosiklet çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Manavgat ilçesi Atalya Caddesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki Veli M.'nin kullandığı 07 BUE 381 plakalı motosiklet, yaya geçidine geldiğinde yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için yavaşlayan Abdullah Y.'nin kullandığı 07 LJK 74 Plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletler yolda sürüklenirken sürücüler Veli M. ve Abdullah Y. ile 07 BUE 381 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Eyyüp Ç. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan motosikletlerin ve sürücülerinin yol ortasında kalması nedeniyle Antalya Caddesinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken motosikletlerin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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