Manavgat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Manavgat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların ayakta tedavilerini yaptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin yol kenarında bulunan bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Manavgat ilçesi Manavgat - Serik D400 Kara yolu Aspendos köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen Kazakistan uyruklu sürücü idaresindeki 34 BJL 019 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilde sıkıştıkları yerden kendi imkanları ile çıkarken sağlık ekiplerinin tarafından olay yerinde ayakta tedavileri yapıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
