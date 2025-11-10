Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin, aynı istikamette gitmekte olan otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Manavgat ilçesi Çakalderesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Ö.'nün kullandığı 07 BBU 408 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Muhammet H.A.'nın kullandığı 34 ZA 9796 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 07 BBU 408 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Gülseren Ö. yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye tarafından araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA