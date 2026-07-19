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Manavgat'ta ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manavgat'ta ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari taksi ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari taksi ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi ile 1525 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı istikametinden Külliye Camii yönüne seyir halinde bulunan M.E. yönetimindeki 07 LFD 19 plakalı otomobil ile Şükrü Sözen Köprüsü istikametinden 1525 Sokak yönüne gitmekte olan M.Y. idaresindeki 07 J 0253 plakalı ticari taksinin kavşakta çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Z.E., Ü.E., Ö.E. (14) ve E.E. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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