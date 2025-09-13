Manavgat'ta Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, 1 Rus Turist Hedef Alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş yerinin önünde oturan 2 kişiye motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi ile iş yerinin önünden geçmekte olan Rus uyruklu bir kadın turist yaralandı.

Olay, 9 Eylül Salı günü akşam saatlerinde Evrenseki turizm bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 20. Sokak'ta bir iş yerinin önüne motosikletle gelen maskeli 2 kişi, butik ve ayakkabı-çanta satışı yapan iş yerinin önünde oturan Cumali A. ve Hacı Bayram A.'ya silahlı saldırı düzenledi. Cumali A. ve Hacı Bayram A. isabet eden kurşunlarla oldukları yere yığılırken, olay anında iş yerinin önünden geçmekte olan Tatyana Ruppert S. isimli Rus turist de ayağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Cumali A. ve Hacı Bayram A.'nın durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandılar

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında JASAT ve jandarma asayiş timleri tarafından şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. Şüpheli şahısların sahte pasaportları temin ederek yurt dışına kaçma hazırlığında olduklarını tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından saklandıkları adreslere baskın yapıldı.

Olayla ilgili 8 şüpheli yakalanırken, yapılan aramada 2 tabanca, 13 tabanca fişeği, 15 gr esrar, 4 gr kokain, 1 motosiklet, 1 zırhlı araç ele geçirildi.

Öte yandan, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansımıştı. - ANTALYA