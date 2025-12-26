Jandarmadan Silah Operasyonu: 30 tabanca, 27 av tüfeği ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ve Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) ekiplerince silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ve koordinesinde planlı faaliyetler kapsamında yürütülen, Bomba ve Mühimmat arama köpeklerinin de eşlik ettiği operasyonlarda 23 ikamet, 9 işyeri, 23 şahıs ve 9 araçta eş zamanlı arama gerçekleştirildi.

30 tabanca, 27 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda yapılan aramalar sonucunda 30 adet tabanca, 27 adet av tüfeği, 30 adet tabanca şarjörü, 1.173 adet tabanca fişeği, 334 adet av tüfeği fişeği, 10 gram esrar maddesi ve 1 adet esrar öğütücü ele geçirildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aramalarda adı geçen 23 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANTALYA