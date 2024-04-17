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Manavgat'ta otomobil kazası: 1 kişi yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada araç bariyerlere çarptı ve yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya Manavgat D 400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ömer Özdemir 'in kullandığı 07 ADL 088 plakalı otomobilin Güvercinlik Ağaç Deposu yakınlarında bariyerlere çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Hasan Özdemir yaralandı. Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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