Kamyonet ile otomobilin çarpışma anı kamerada: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yan yolda otomobil ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zekeriya M.'nin kullandığı 26 B 1104 plakalı dondurma dağıtımı yapan kapalı kasa kamyonet, D-400 Karayolundan tali yola dönen Zeynep Ü.'nün kullandığı 07 CHZ 916 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza yapan araçlar, çarpmanın şiddetiyle yol kenarında park halinde bulunan 33 CBL 81 plaka ve 34 AG 2397 dorse plakalı tora çarptıktan sonra durabildi.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada otomobil sürücüsü Zeynep Ü. ve küçük yaştaki oğlu H. A. Ü. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anını anlatan tır şoförü Mehmet Ali Hançer, gece uykusu gelince aracını boş alana çekip uyuduğunu belirterek "Büyük bir gürültüye uyandım. Neye uğradığımı anlayamadım. İnip baktığımda bu durumla karşılaştım" dedi.

Öte yandan kamyonetteki dondurmalar, kaza sonrası olay yerine gelen başka bir kamyonete aktarıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı