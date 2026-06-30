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Manavgat'ta otomobil bahçeye uçtu

Manavgat'ta otomobil bahçeye uçtu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye uçan otomobil ters döndü. Kazada yaralanan olmazken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil yol kenarındaki bahçeye uçtu. Aracın yan yattığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametinden gelip Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki 07 LOT 64 plakalı otomobil Sorgun Mezarlığını geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrularak bisiklet yolu ve kaldırımı aşan otomobil yol kenarında bulunan bahçeye uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, otomobilin ters döndüğü kazada şans eseri yaralanan olmadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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